தேர்தல் செய்திகள்

விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - பாஜக தேர்தல் அறிக்கை + "||" + Farmers' returns Double action will be taken BJP election statement

விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - பாஜக தேர்தல் அறிக்கை