தேர்தல் செய்திகள்

‘மு.க.ஸ்டாலின் கண்ட கனவு சுக்குநூறாக உடைந்து போனது’ தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஆர்.சரத்குமார் பேச்சு + "||" + R. Sarathkumar's speech in the election campaign

‘மு.க.ஸ்டாலின் கண்ட கனவு சுக்குநூறாக உடைந்து போனது’ தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஆர்.சரத்குமார் பேச்சு