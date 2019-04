தேர்தல் செய்திகள்

எங்களை வெற்றி பெறச்செய்தால் 12ம் வகுப்பு வரை தரமான கல்வியை வழங்க முடியும் - கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + If we win, we can provide quality education up to Class 12 Kamal Hassan

