தேர்தல் செய்திகள்

ஆந்திராவில் தேர்தல் வாக்குச்சாவடியில் கலவரம் : இருகட்சியினர் மோதல் -இருவர் பலி + "||" + Andhra polls: Multiple clashes between YSRCP and TDP, one TDP worker deade hospital.

ஆந்திராவில் தேர்தல் வாக்குச்சாவடியில் கலவரம் : இருகட்சியினர் மோதல் -இருவர் பலி