தேர்தல் செய்திகள்

காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்ததும், ஏழை மக்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.72 ஆயிரம் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும் -ராகுல்காந்தி + "||" + When Congress came to power,For the poor people year by year Rs 72,000 will be paid in bank account- Rahul

காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்ததும், ஏழை மக்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.72 ஆயிரம் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும் -ராகுல்காந்தி