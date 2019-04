தேர்தல் செய்திகள்

காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த 60 ஆண்டுகளில் மக்களுக்கு செய்தது அநியாயமும், அநீதியும்தான் -பிரதமர் மோடி + "||" + Congress was in power 60 years The injustice done to the people is injustice and injustice PM Modi

