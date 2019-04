தேர்தல் செய்திகள்

ஜாதி மதங்களை முன் வைத்து ஆதாயம் தேடும் வேட்பாளர்கள் மீது நடவடிக்கை தேவை : தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சுப்ரீம் கோர்ட் அறிவுறுத்தல் + "||" + The court was hearing a PIL seeking strict action against political parties if their spokespersons and representatives deliver speeches and make remarks along religion and caste lines.

