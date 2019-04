தேர்தல் செய்திகள்

வேலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதிதேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது + "||" + President has rescinded the election to Vellore parliamentary constituency

