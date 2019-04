தேர்தல் செய்திகள்

பதினெட்டாம் படியை அவமதித்தவர்களுக்கு ‘வாக்கு என்னும் ஆயுதத்தால் 18-ந் தேதி பதிலடி கொடுப்போம்’ ராம கோபாலன் அறிக்கை + "||" + With a weapon of voting We will reply on 18th Rama Gopalan report

பதினெட்டாம் படியை அவமதித்தவர்களுக்கு ‘வாக்கு என்னும் ஆயுதத்தால் 18-ந் தேதி பதிலடி கொடுப்போம்’ ராம கோபாலன் அறிக்கை