தேர்தல் செய்திகள்

தமிழகத்தில் 38 மக்களவை தொகுதிகளில் 71.87% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன -தேர்தல் அதிகாரி + "||" + In 38 Lok Sabha constituencies in Tamil Nadu 71.87% of the votes were recorded Election officer

தமிழகத்தில் 38 மக்களவை தொகுதிகளில் 71.87% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன -தேர்தல் அதிகாரி