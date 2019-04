தேர்தல் செய்திகள்

திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என துரைமுருகன் கூறுவது இந்த ஆண்டின் மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை -ஜெயக்குமார் + "||" + In TamilNadu DMK will form the government Durimurugan is telling This is the best comedy of the year Jayakumar

திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என துரைமுருகன் கூறுவது இந்த ஆண்டின் மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை -ஜெயக்குமார்