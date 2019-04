தேர்தல் செய்திகள்

4-வது கட்ட பாராளுமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு -2 மணி நிலவரம் + "||" + Estimated voter turnout till 2 pm for the 4th phase of Lok Sabha Elections 2019 is 38.63%. Voting is underway in 72 constituencies, across 9 states.

