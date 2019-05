தேர்தல் செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் பாரதீய ஜனதா கட்சி பெரும் தோல்வியை சந்திக்கும் -பிரியங்கா காந்தி + "||" + Where we are weak, we have strategically selected candidates to cut BJP votes: Priyanka Gandhi reveals UP gameplan

உத்தரபிரதேசத்தில் பாரதீய ஜனதா கட்சி பெரும் தோல்வியை சந்திக்கும் -பிரியங்கா காந்தி