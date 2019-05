தேர்தல் செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கை எங்களை விட, மக்களுக்குத் தான் அதிகமாக இருக்கிறது -மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Believing that DMK will come to power More than us, The people are more than that- MK Stalin

