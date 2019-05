தேர்தல் செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு என்னிடமிருப்பது அன்புமட்டும்தான் - ராகுல் காந்தி + "||" + I only have love for PM Modi Rahul Gandhi

பிரதமர் மோடிக்கு என்னிடமிருப்பது அன்புமட்டும்தான் - ராகுல் காந்தி