தேர்தல் செய்திகள்

டெல்லியில் மொத்தம் உள்ள 7 மக்களவை தொகுதிகளிலும் பாஜக முன்னிலை + "||" + BJP leads in all seven seats in Delhi; three of its candidates ahead by over one lakh votes

