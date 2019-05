தேர்தல் செய்திகள்

ஜனாதிபதியை சந்தித்து ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினார் மோடி: 30-ம்தேதி 2-வது முறையாக பிரதமராக பதவி ஏற்கிறார் + "||" + PM Narendra Modi met the President today and tendered his resignation along with the Council of Ministers

ஜனாதிபதியை சந்தித்து ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினார் மோடி: 30-ம்தேதி 2-வது முறையாக பிரதமராக பதவி ஏற்கிறார்