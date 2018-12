தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தின் முதல்-மந்திரியாக கமல்நாத், 17-ந்தேதி பதவியேற்பு + "||" + Kamal Nath as the first Chief Minister of Madhya Pradesh, on 17th

மத்திய பிரதேசத்தின் முதல்-மந்திரியாக கமல்நாத், 17-ந்தேதி பதவியேற்பு