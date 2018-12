தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 199 எம்.எல்.ஏ.க்களில் 158 பேர் கோடீசுவரர்கள் : 46 பேர் மீது குற்ற வழக்குகள் + "||" + In Rajasthan, 199 MLAs out of 158 are crorepatis

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 199 எம்.எல்.ஏ.க்களில் 158 பேர் கோடீசுவரர்கள் : 46 பேர் மீது குற்ற வழக்குகள்