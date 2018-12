தேசிய செய்திகள்

அய்யப்ப பக்தர்களின் தீவிர போராட்டத்தால் பம்பையில் பதற்றம் சென்னை பெண்களை போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர் சபரிமலை செல்லும் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது + "||" + Women in Chennai The police returned Trying to go to Sabarimala Done with failure

அய்யப்ப பக்தர்களின் தீவிர போராட்டத்தால் பம்பையில் பதற்றம் சென்னை பெண்களை போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர் சபரிமலை செல்லும் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது