தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் ஆளும் கூட்டணி எம்.எல்.ஏக்கள் 15 பேர் தொடர்பில் இருப்பதாக பாஜக தகவல் + "||" + BJP MLA claims 15 Cong-JDS MLAs in touch with him; Cong

கர்நாடகாவில் ஆளும் கூட்டணி எம்.எல்.ஏக்கள் 15 பேர் தொடர்பில் இருப்பதாக பாஜக தகவல்