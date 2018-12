தேசிய செய்திகள்

இமாச்சல பிரதேசத்தில் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து: 35 மாணவர்கள் காயம் + "||" + #HimachalPradesh: 35 students injured in school bus accident near Lunj in Kangra; injured students admitted to a hospital

