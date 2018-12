தேசிய செய்திகள்

புதிய கேபிள் டி.வி. ஒழுங்குமுறை சட்டம் சேனல்களை தேர்வு செய்யும் உரிமை அளிக்கிறது மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + New cable TV The regulatory law provides the right to select channels Central government interpretation

புதிய கேபிள் டி.வி. ஒழுங்குமுறை சட்டம் சேனல்களை தேர்வு செய்யும் உரிமை அளிக்கிறது மத்திய அரசு விளக்கம்