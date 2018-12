தேசிய செய்திகள்

வேற்றுகிரகவாசியின் பொருளைக் கண்டதாக பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பிய புனே நபர்! + "||" + Pune Man Thought He Saw "Alien Object" Outside His Home, Writes To PM

வேற்றுகிரகவாசியின் பொருளைக் கண்டதாக பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பிய புனே நபர்!