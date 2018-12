தேசிய செய்திகள்

100 ஆண்டுகள் பழமையான பாலம் இடிந்து விழுந்து விபத்து இருவர் உயிரிழப்பு + "||" + 2 killed as 100 yr old bridge collapses in Ukhand

100 ஆண்டுகள் பழமையான பாலம் இடிந்து விழுந்து விபத்து இருவர் உயிரிழப்பு