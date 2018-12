தேசிய செய்திகள்

விண்வெளிக்கு இந்தியர்களை அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டத்துக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடந்த மந்திரிசபை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் + "||" + For the Gaganyan project Rs 10 thousand crore Led by Prime Minister Modi Approved at the cabinet meeting

விண்வெளிக்கு இந்தியர்களை அனுப்பும் ‘ககன்யான்’ திட்டத்துக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடந்த மந்திரிசபை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்