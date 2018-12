தேசிய செய்திகள்

கடும் பனிப்பொழிவில் சிக்கி தவித்த 2,500 சுற்றுலாப்பயணிகளை பத்திரமாக மீட்டது ராணுவம் + "||" + Indian Army has rescued around 2500 tourists who were stuck in Sikkim near Nathu La, close to the India-China border due to heavy snowfall

