தேசிய செய்திகள்

மருத்துவ சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தை 11 மாநிலங்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றின மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Only 11 states have passed legislation regulating the medical services

மருத்துவ சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்தை 11 மாநிலங்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றின மத்திய அரசு தகவல்