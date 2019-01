தேசிய செய்திகள்

2015-ம் ஆண்டு முதல் இதுவரை வெளிநாடுகளில் இருந்து 28 சிலைகள் மீட்பு + "||" + Since 2015, 28 statues have been recovered from abroad

2015-ம் ஆண்டு முதல் இதுவரை வெளிநாடுகளில் இருந்து 28 சிலைகள் மீட்பு