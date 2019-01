தேசிய செய்திகள்

கயிறின்றி பாறைகளில் ஏறிய இளைஞர் தவறி விழுந்து பலி + "||" + Research assistant dies after falling 30 ft while rock climbing on JNU campus

கயிறின்றி பாறைகளில் ஏறிய இளைஞர் தவறி விழுந்து பலி