தேசிய செய்திகள்

கேரள முழு அடைப்பில் பயங்கர வன்முறை கல்வீச்சில் அய்யப்ப பக்தர் சாவு + "||" + Kerala is in full shut Terrible violence Ayyappa devotees die in stone

கேரள முழு அடைப்பில் பயங்கர வன்முறை கல்வீச்சில் அய்யப்ப பக்தர் சாவு