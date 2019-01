தேசிய செய்திகள்

அகில இந்திய மகளிர் காங்கிரஸ் பொது செயலாளராக திருநங்கை அப்ஸரா ரெட்டி நியமனம் + "||" + Apsara Reddy appointed as secretary general of all India women congress

அகில இந்திய மகளிர் காங்கிரஸ் பொது செயலாளராக திருநங்கை அப்ஸரா ரெட்டி நியமனம்