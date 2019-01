தேசிய செய்திகள்

2-வது நாளாக வேலைநிறுத்தம் : வங்கிப்பணிகள் பரவலாக பாதிப்பு + "||" + Banking services partially impacted on second day of strike

2-வது நாளாக வேலைநிறுத்தம் : வங்கிப்பணிகள் பரவலாக பாதிப்பு