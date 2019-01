தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் 2 மாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து: ஒருவர் பலி 4 பேர் காயம் + "||" + Two-storey building collapses in Noida; one dead, four injured

டெல்லியில் 2 மாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து: ஒருவர் பலி 4 பேர் காயம்