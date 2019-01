தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் 2 இளம் பெண்கள் திருமணம் பிரிக்க முயன்றால் தற்கொலை செய்வோம் என மிரட்டல் + "||" + 2 young women in Odisha are married If we try to separate ourselves to threaten to commit suicide

ஒடிசாவில் 2 இளம் பெண்கள் திருமணம் பிரிக்க முயன்றால் தற்கொலை செய்வோம் என மிரட்டல்