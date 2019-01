தேசிய செய்திகள்

மகாராஷ்டிராவில் நர்மதை ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்ததில் 6 பேர் பலி + "||" + Maharashtra: 6 died after a boat capsized in Narmada river in Nandurbar district today

மகாராஷ்டிராவில் நர்மதை ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்ததில் 6 பேர் பலி