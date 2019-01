தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் கூட்டணி அரசு நிலையாகவும் வலிமையுடனும் உள்ளது; மல்லிகார்ஜுன கார்கே + "||" + Cong-JD(S) govt in Karnataka stable and strong; BJP trying to destabilise it: Kharge

கர்நாடகாவில் கூட்டணி அரசு நிலையாகவும் வலிமையுடனும் உள்ளது; மல்லிகார்ஜுன கார்கே