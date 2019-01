தேசிய செய்திகள்

10 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த உத்தரபிரதேச அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வருகிறது + "||" + The Uttar Pradesh Government is bringing the Emergency Act to implement 10 percent reservation

10 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த உத்தரபிரதேச அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வருகிறது