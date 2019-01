தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் தான் ராமர்கோவில் கட்டப்படும் -ஹரிஷ் ராவத் + "||" + Ram temple will be built only when Cong comes to power Rawat

