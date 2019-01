தேசிய செய்திகள்

நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்தவர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கக்கூடாது - உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு + "||" + Encroachers Of Water Bodies Shouldn t Be Given Drinking water and electricity connection HC

