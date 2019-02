தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் 17 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டி என பா.ஜனதா அறிவிப்பு + "||" + BJP to go it alone in Telangana, to contest in all 17 LS seats

