தேசிய செய்திகள்

உயிரை இழக்கத் தயாராக உள்ளேன், சமரசத்திற்கு இடம் கிடையாது - மம்தா பானர்ஜி ஆவேசம் + "||" + Got angry when they tried to insult the chair of Kolkata Police Commissioner Mamata

உயிரை இழக்கத் தயாராக உள்ளேன், சமரசத்திற்கு இடம் கிடையாது - மம்தா பானர்ஜி ஆவேசம்