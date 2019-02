தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்க விவகாரம்: போலீஸ் கமிஷனருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு + "||" + The Police Commissioner of Kolkata Rajeev Kumar will appear before the Central Bureau of Investigation (CBI) in Shillong, Meghalaya as a neutral place.

