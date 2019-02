தேசிய செய்திகள்

உபேர் டிரைவரை கொலை செய்து துண்டுதுண்டுகளாக நறுக்கி சாக்கடையில் வீசியெறிந்த ஜோடி + "||" + Couple kills Uber driver, dumps chopped body in drain and runs away with his cab

உபேர் டிரைவரை கொலை செய்து துண்டுதுண்டுகளாக நறுக்கி சாக்கடையில் வீசியெறிந்த ஜோடி