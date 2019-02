தேசிய செய்திகள்

இறந்தவர்களின் உடல்களை அடையாளம் காண ஆதாரை பயன்படுத்துவது சாத்தியமற்றது -யுஐடிஏஐ + "||" + Not possible to use Aadhaar biometrics to identify the dead, UIDAI tells Delhi HC

இறந்தவர்களின் உடல்களை அடையாளம் காண ஆதாரை பயன்படுத்துவது சாத்தியமற்றது -யுஐடிஏஐ