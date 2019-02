தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா அரசு நேர்மையானது மற்றும் ஏழைகளுக்கானது என்று அறியப்படுகிறது - பிரதமர் மோடி + "||" + While slamming Modi and BJP, some people start attacking India, says PM

பா.ஜனதா அரசு நேர்மையானது மற்றும் ஏழைகளுக்கானது என்று அறியப்படுகிறது - பிரதமர் மோடி