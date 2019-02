தேசிய செய்திகள்

மனோகர் பாரிக்கரிடம் ரபேல் குறித்து எந்த விவாதமும் நடத்தவில்லை ராகுல்காந்தி விளக்கம் + "||" + Congress President Rahul Gandhi I met Manohar Parrikar ji, but there was no discussion on#Rafale

மனோகர் பாரிக்கரிடம் ரபேல் குறித்து எந்த விவாதமும் நடத்தவில்லை ராகுல்காந்தி விளக்கம்