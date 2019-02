தேசிய செய்திகள்

ஹம்பியில் கல்தூணை கீழே தள்ளும் விஷமிகளை போலீஸ் கைது செய்தது + "||" + Four arrested for destroying pillars at UNESCO World Heritage Site in Hampi, Karnataka

ஹம்பியில் கல்தூணை கீழே தள்ளும் விஷமிகளை போலீஸ் கைது செய்தது