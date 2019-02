தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக வாரணாசி தொகுதியில் பிரியங்கா காந்தியை நிறுத்த வேண்டும்- கருத்து கணிப்பில் தகவல் + "||" + 60% want to witness a Priyanka vs Modi battle in Varanasi: ABP News-CVoter Survey

பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக வாரணாசி தொகுதியில் பிரியங்கா காந்தியை நிறுத்த வேண்டும்- கருத்து கணிப்பில் தகவல்