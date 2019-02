தேசிய செய்திகள்

ரபேல் விவகாரம்: பிரதமரின் நேர்மை குறித்து யாரும் கேள்வி எழுப்ப முடியாது ராஜ்நாத் சிங் சொல்கிறார் + "||" + Regarding the honesty of the Prime Minister Nobody can question Rajnath Singh says

ரபேல் விவகாரம்: பிரதமரின் நேர்மை குறித்து யாரும் கேள்வி எழுப்ப முடியாது ராஜ்நாத் சிங் சொல்கிறார்